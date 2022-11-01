У держдумі пояснили, за яких умов Росії може знадобитися повна мобілізація

Про це він розповів у коментарі виданню "Підйом".

"Думаю, все залежатиме від військово-політичних обставин, що будуть надалі. Якщо, як зараз, військові дії триватимуть тільки на території України, я думаю, мобілізації, яка відбулася, буде достатньо. А якщо агресія з боку західних країн нарощуватиме зусилля проти Росії, безумовно, потрібна буде мобілізація. Але якщо ситуація розвиватиметься негативно, нам потрібна буде, напевно, вже не часткова, а повна мобілізація. І тоді, звісно, буде новий указ. Але я думаю, цього не станеться", - пояснив депутат.

Нагадаємо, Путін оголосив про проведення часткової мобілізації у країні 21 вересня.

У середині жовтня Путін заявив, що часткова мобілізація в Росії має завершитись протягом двох тижнів, а з 300 тисяч мобілізовано вже 222 тисячі осіб.

28 жовтня Шойгу прозвітував Путіну про завершення "часткової мобілізації" в Росії. Він повідомив, що до лав Збройних сил РФ призвали 300 тис. осіб. Наразі підтвердження цієї інформації з інших джерел немає. Шойгу також заявив, що додатковий призов не планується. За його словами, війська комплектуватимуть з контрактників та добровольців.

Згодом Путін повідомив про завершення мобілізації у РФ. Окремо російський диктатор заявив, що планує порадитись з юристами, тому що він сам і не думав, чи потрібен окремий указ, який завершить проведення мобілізації.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb