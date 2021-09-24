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З можливістю внести півмільярди гривень застави: суд заарештував причетного до постачання вугілля з ОРДЛО

24 вересня, 2021 п'ятниця
16:58
Економіка вугілля

Суд заарештував підозрюваного в незаконному ввезенні в Україну вугілля з ОРДЛО на 1,5 млрд грн

Про це у Facebook повідомила генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова.

"Офіс генерального прокурора спільно з ДБР та СБУ в ході розслідування злочинної схеми сприяння терористичним організаціям "ЛНР" та "ДНР" шляхом організації громадянами України поставок вугільної продукції з тимчасово окупованих територій за кошти державних підприємств України на загальну суму близько 1,5 мільярда гривень, повідомили про підозру одному з її учасників", - написала Венедіктова.

Вона зазначила, що ці злочини відбувалися в кінці 2014 - на початку 2015 років за прямого втручання вищих представників влади РФ, які були зацікавлені в економічному розвитку "ЛНР" та "ДНР", та з метою ослаблення державної та економічної безпеки України і розширення можливостей втручання у внутрішні справи України.

За словами Венедіктової, особа, яка забезпечувала поставки вугілля з тимчасово окупованих територій та створювала умови для укладання українськими держпідприємствами прямих контрактів з терористами "ЛНР" та "ДНР", отримала повідомлення про підозру у держзраді та сприянні діяльності терористичних організацій.

Особа, за даними слідства, тривалий час була пов'язана з вугільним бізнесом та була однією з ключових ланок схеми - чоловік безпосередньо проводив перемовини з терористами, контролював завантаження вагонів, звітував "кураторам" процесу з українського та російського боку.

Венедіктова зазначила, що Печерський райсуд Києва задовольнив клопотання прокурора щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 500 млн грн.

"Цілком очевидно, що питання постачання вугілля з окупованих територій контролювалися на дуже високому рівні і не могли жити самостійним життям без залучення або, якщо хочете, покровительства вищих чинів в правоохоронних органах. Хто давав відповідні інструкції цим правоохоронцям, взамін на що, за яких обставин - обов'язково встановить слідство", - підсумувала Венедіктова.



Зазначимо, за даними інформаційного агентства РБК-Україна, заарештували радника колишнього міністра енергетики України. За даними слідства, він брав участь в переговорах з терористами "ЛНР" та "ДНР".

За інформацією інформагентства, мова йде про Сергія Кузяру, радника колишнього міністра енергетики часів президентства Віктора Януковича Едуарда Ставицького. Напередодні стало відомо, що Кузяра прилетів до Києва рейсом із Стамбула у супроводі чотирьох поліцейських.

 
суд
терористи
вугілля
Ірина Венедіктова
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