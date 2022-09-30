Про це повідомляють у пресслужбі ДБР.

"Оперативники ДБР дізнались, що двоє українських військових перебувають у тимчасово окупованому місті на Сході України. Обидва захисники отримали поранення під час бойових дій у березні 2022 року", - йдеться в повідомленні.

Працівники бюро знайшли для військових безпечне місце перебування, організували забезпечення військових усім необхідним для лікування та життєзабезпечення, поки бійці не одужали.

Згідно з інформацією відомства, наприкінці вересня, коли українські військовослужбовці змогли самостійно пересуватись, була відпрацьована оперативна комбінація для їхньої евакуації: придбано автотранспорт, розроблено основний та запасні маршрути руху і відповідна легенда.

25 вересня захисники через блок-пост перетнули лінію зіткнення та благополучно повернулися до контрольованої Україною території. Наразі військовослужбовці проходять реабілітацію.

У липні Ірина Верещук заявила про обов'язкову евакуацію мешканців Донецької області через постійні обстріли та загрозу залишитись взимку без тепла.

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