З Олімпіади виключили вид спорту, в якому Україна здобула дві медалі

Про це повідомляє офіційний сайт Олімпіади-2024.



Організаційний комітет Олімпійських ігор у Парижі опублікував список видів спорту, які будуть представлені на турнірі.У списку не знайшлось місця для карате.



Окрім карате, у програмі Ігор-2024 відсутні бейсбол та софтбол. Зате з'явиться інший новий вид спорту - брейкданс.



Цього року карате дебютувало на Олімпіаді в Токіо. Українці вдало виступили у цій дисципліні та завоювали 2 нагороди. Анжеліка Терлюга виборола срібло, а Станіслав Горуна - бронзу.



Олімпіада в Парижі повинна пройти з 26 липня по 11 серпня 2024 року.

Нагадаємо, 5 серпня українська каратистка Анжеліка Терлюга здобула срібну медаль у ваговій категорії до 55 кг на Олімпіаді-2020.

6 серпня українець Станіслав Горуна виграв бронзову медаль турніру серед чоловіків вагової категорії до 75 кг.

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