З Олімпіади виключили вид спорту, в якому Україна здобула дві медалі
Карате не буде представлений на Олімпійських іграх-2024 у Парижі
Про це повідомляє офіційний сайт Олімпіади-2024.
Організаційний комітет Олімпійських ігор у Парижі опублікував список видів спорту, які будуть представлені на турнірі.У списку не знайшлось місця для карате.
Окрім карате, у програмі Ігор-2024 відсутні бейсбол та софтбол. Зате з'явиться інший новий вид спорту - брейкданс.
Цього року карате дебютувало на Олімпіаді в Токіо. Українці вдало виступили у цій дисципліні та завоювали 2 нагороди. Анжеліка Терлюга виборола срібло, а Станіслав Горуна - бронзу.
Олімпіада в Парижі повинна пройти з 26 липня по 11 серпня 2024 року.
- Нагадаємо, 5 серпня українська каратистка Анжеліка Терлюга здобула срібну медаль у ваговій категорії до 55 кг на Олімпіаді-2020.
- 6 серпня українець Станіслав Горуна виграв бронзову медаль турніру серед чоловіків вагової категорії до 75 кг.
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