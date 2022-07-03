З ОРДЛО не випускають хлопців з 14 років, - голова вченої ради Луганського університету

Про це в ефірі Еспресо розповів очільник вченої ради Луганського національного університету імені Тараса Шевченка Віталій Курило.

"Це велика проблема. Особливо проблема з хлопцями, тому що звідти, я реально знаю, виїхати не можуть чоловіче населення з 14 років, уже вони їх не випускають. Жінки, дівчата можуть виїжджати, їх всіх треба витягувати звідти. Залишивши їх там ми даємо їхній пропаганді, їх обдурювати і робити їх "ватними". Це річ дуже сильна", - вважає він.