Про це повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у телеграмі.

Ворог завдав ударів по Шалигинській, Краснопільській, Білопільській та Юнаківській громадах.

Зазначається, що Шалигинську громаду росіяни обстріляли з мінометів, усього 10 прильотів, та зі ствольної артилерії - 27 прильотів.

По Краснопільській громаді ворог ударив зі ствольної артилерії, це 12 прильотів, та здійснив 23 обстріли з РСЗВ. Окрім того, росіяни скинули дві вибухівки із квадрокоптера.

Білопільську громаду ворог обстріляв з мінометів з території РФ, всього було 12 прильотів. По Юнаківській громаді противник також вів мінометний вогонь, всього було 8 прильотів.

Живицький зазначив, що у всіх випадках обійшлось без жертв та постраждалих.

У понеділок, 9 січня, росіяни обстріляли Херсон, снаряд впав на перехрестя житлового кварталу, внаслідок удару загинула одна людина.

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