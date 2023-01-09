З початку доби окупанти 94 рази обстріляли Сумщину та скинули з дрона два вибухових пристрої
За день, 9 січня, окупанти скинули дві вибухівки з квадрокоптера на територію Сумщини, загалом за добу було 94 обстріли, обійшлося без постраждалих
Про це повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у телеграмі.
Ворог завдав ударів по Шалигинській, Краснопільській, Білопільській та Юнаківській громадах.
Зазначається, що Шалигинську громаду росіяни обстріляли з мінометів, усього 10 прильотів, та зі ствольної артилерії - 27 прильотів.
По Краснопільській громаді ворог ударив зі ствольної артилерії, це 12 прильотів, та здійснив 23 обстріли з РСЗВ. Окрім того, росіяни скинули дві вибухівки із квадрокоптера.
Білопільську громаду ворог обстріляв з мінометів з території РФ, всього було 12 прильотів. По Юнаківській громаді противник також вів мінометний вогонь, всього було 8 прильотів.
Живицький зазначив, що у всіх випадках обійшлось без жертв та постраждалих.
- У понеділок, 9 січня, росіяни обстріляли Херсон, снаряд впав на перехрестя житлового кварталу, внаслідок удару загинула одна людина.
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