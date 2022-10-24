Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

"Ворожих ударів зазнали об'єкти цивільної інфраструктури у Куп'янську Харківської області, Вугледарі та Соледарі Донецької області і місті Миколаєві", - йдеться у повідомленні.

На Волинському та Поліському напрямках зберігається загроза ракетних і авіаційних ударів по критичній інфраструктурі з території Білорусі, в тому числі іранськими ударними дронами.

На Слобожанському напрямку окупанти стріляли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Красне, Огірцеве, Стариця та Чугунівка.

На Куп'янському та Лиманському напрямках загарбники били з танків та артилерії різних типів у районах населених пунктів Берестове, Кислівка, Кам'янка, Дронівка, Зарічне, Надія та Білогорівка.

На Бахмутському напрямку росіяни застосували танки, міномети, ствольну та реактивну артилерію в районах населених пунктів Бахмутське, Бахмут, Білогорівка, Веселе, Зеленопілля, Кліщіївка, Курдюмівка, Верхньокам'янське, Озарянівка, Опитне, Соледар, Спірне та Яковлівка.

На Авдіївському напрямку окупанти з танків і різнокаліберної артилерії гатили в районах населених пунктів Авдіївка, Бердичі, Водяне, Невельське, Красногорівка, Костянтинівка, Новомихайлівка, Мар'їнка та Первомайське.

"Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, покращити тактичне положення, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках", - зазначили у Генштабі.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках з танків та усього спектру артилерії загарбники стріляли в районах населених пунктів Велика Новосілка, Времівка, Вугледар, Гуляйполе, Залізничне, Малинівка, Микільське, Ольгівське, Павлівка та Шевченко.

На Південнобузькому напрямку ворог обстрілював райони Квітневого, Благодатного, Білогірки, Правдиного, Партизанського, Давидового Броду та Трифонівки.

Для уповільнення контрнаступу ЗСУ окупанти продовжують мінувати мости та переправи на шляхах відступу в Миколаївській та Херсонській областях.

Раніше повідомлялося, що на Херсонщині ЗСУ звільнили понад 90 населених пунктів.

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