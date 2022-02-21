З початку доби росіяни 32 рази порушили "тишу": один український військовий поранений, ще в одного - бойове травмування

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.



"Противник задіяв артилерійські системи калібрів 152 мм та 122 мм, міномети калібру 120 мм та 82 мм, протитанкові керовані ракети та безпілотні літальні апарати для скидання пострілів ВОГ-17, гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети", - повідомив начальник пресслужби Об'єднаних сил Павло Ковальчук.



Стан здоров'я українського військового, який дістав бойове травмування - задовільний, а воїна, який отримав поранення внаслідок підриву на невідомому вибуховому предметі, - важкий. Їх обох евакуювали до медзакладу.



"Противник продовжив використання своїх пропагандистських методів ведення інформаційної війни з метою звинувачення ЗСУ та нагнітання ситуації. Цілковитою вигадкою є повідомлення російських ЗМІ щодо буцімто спроб проникнення на територію РФ української диверсійно-розвідувальної групи. Ще раз наголошую: ЗСУ не нападали на Донецьк та Луганськ, не надсилали диверсантів чи БТР через кордон, не обстрілювали територію РФ чи російський прикордонний пост. Все це - продукти російської фабрики фейків", - наголосив Ковальчук.



Також він додав, що українські військові не ведуть та не планують жодних наступальних дій. Натомість окупанти підривають об'єкти інфраструктури на окупованих територіях, здійснюють хаотичні обстріли населених пунктів та створюють інші провокації для нагнітання ситуації.



Віктор Лисюк, начальник групи Об'єднаного центру цивільно-військового співробітництва штабу Об'єднаних сил, повідомив, що в період з 12:00 до 16:00 21 лютого окупанти в зоні ООС здійснили 15 обстрілів цивільних об'єктів у населених пунктах Щастя, Тарамчук, Павлопіль, Піски, Новотроїцьке, Авдіївка, Верхньоторецьке, Зайцеве, Луганське, Лопаскине та Троїцьке.



"Внаслідок обстрілу пошкоджено "ЛуТЕС-Щастя", "ЛуТЕС-Новоайдар", "ЛуТЕС-Чихірове" та трансформаторна підстанція. Відбулась зупинка Луганської теплоелектростанції. Без електроенергії залишились близько 7 300 мирних жителів. Знеструмлено населені пункти: Передільське, Старий Айдар, Кряківка, Трьохізбенка", - повідомив Лисюк.



Він додав, росіяни пошкодили головний тепловий колектор Щастинської теплоелектростанції під час обстрілу КПВВ "Щастя". Відтак, подачу опалення в Щастя зупинили до моменту закінчення обстрілів та ліквідації пошкоджень, щоб усунути витік теплої води.

"В результаті обстрілу поблизу Щастинської теплоелектростанції пошкоджено склад паливно-мастильних матеріалів, де зберігається 14 тонн дизельного палива та мастил, що призвело до його загоряння. Пошкодження житлових будинків не зафіксовано, поранень та загибелі серед цивільного населення не зафіксовано", - додав Лисюк.



Він повідомив, що за останні п'ять діб було зафіксовано 119 обстрілів цивільних об'єктів в Донецькій та Луганській областях, пошкоджено 44 цивільних будинки, зазнали руйнувань 4 заклади освіти, пошкоджено 2 автомобілі, гараж, 11 об'єктів важливої інфраструктури, 2 цивільні особи дістали поранення, ще 3 - отримали контузії.





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