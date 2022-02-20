З початку доби російські окупанти здійснили 20 обстрілів на Донбасі, поранено українського військового
З початку доби, 20 лютого, російські окупаційні війська на Донбасі 20 разів порушили режим припинення вогню
Про це повідомляє пресцентр Операції об'єднаних сил.
Зокрема, російські окупанти обстріляли:
Двічі Красногорівку – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
Авдіївку – з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів.
Гранітне – з мінометів калібру 120 мм.
Двічі Старогнатівку - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
Двічі Луганське – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
Опитне - з мінометів калібру 120 мм.
Піски - з мінометів калібру 82 мм.
Новогнатівку – з мінометів калібру 82 мм.
Щастя – з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.
Артема – з мінометів калібру 120 мм.
Двічі Новотошківське – з артилерії калібру 152 мм та мінометів калібру 120 мм.
Новогнатівку – з мінометів калібру 120 мм.
Тарамчук - з артилерії калібру 122 мм.
Старомихайлівку - з мінометів калібру 120 мм.
Світлодарськ – з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.
Золоте - з мінометів калібру 120 мм.
Внаслідок обстрілів один військовослужбовець отримав осколкові поранення та знаходиться у лікувальному закладі.
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