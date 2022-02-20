З початку доби російські окупанти здійснили 20 обстрілів на Донбасі, поранено українського військового

Про це повідомляє пресцентр Операції об'єднаних сил.

Зокрема, російські окупанти обстріляли:

Двічі Красногорівку – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

Авдіївку – з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів.

Гранітне – з мінометів калібру 120 мм.

Двічі Старогнатівку - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Двічі Луганське – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Опитне - з мінометів калібру 120 мм.

Піски - з мінометів калібру 82 мм.

Новогнатівку – з мінометів калібру 82 мм.

Щастя – з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.

Артема – з мінометів калібру 120 мм.

Двічі Новотошківське – з артилерії калібру 152 мм та мінометів калібру 120 мм.

Новогнатівку – з мінометів калібру 120 мм.

Тарамчук - з артилерії калібру 122 мм.

Старомихайлівку - з мінометів калібру 120 мм.

Світлодарськ – з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

Золоте - з мінометів калібру 120 мм.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець отримав осколкові поранення та знаходиться у лікувальному закладі.

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