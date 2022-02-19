З початку доби російські окупанти здійснили 24 обстріли на Донбасі, загинув український військовий
У суботу, 19 лютого, російські окупаційні війська здійснили 24 обстріли українських позицій на Донбасі
Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.
Станом на 11 годину ранку, 19 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 25 порушень режиму припинення вогню, 23 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Російсько-окупаційні війська обстріляли:
Чотири рази Новотроїцьке - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, артилерії калібру 122 мм.
Гранітне – з артилерії калібру 122 мм.
Тричі Старогнатівку - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
Новоселівку - з артилерії калібру 122 мм.
Болотене - з мінометів калібру 82 мм.
Водяне - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
Широкине – з мінометів калібру 120 мм.
Миронівський - з артилерії калібру 122 мм.
Новогнатівку - з мінометів калібру 120 мм.
Двічі Світлодарськ - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Травневе - з мінометів калібру 120 мм.
Лобачеве - з мінометів калібру 120 мм.
Південне - з мінометів калібру 82 мм, протитанкових керованих комплексів, станкових протитанкових гранатометів.
Новозванівку – з станкових протитанкових гранатометів.
Луганське – з мінометів калібру 120 мм, автоматичних станкових гранатометів та ручного протитанкового гранатомету.
Авдіївку – з мінометів калібру 82 мм.
Щастя - з мінометів калібру 82 мм.
Кримське - з мінометів калібру 82 мм.
Крім того, на Донеччині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.
Внаслідок обстрілу один український військовослужбовець отримав осколкове поранення несумісне з життям.
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