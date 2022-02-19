З початку доби російські окупанти здійснили 24 обстріли на Донбасі, загинув український військовий

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.

Станом на 11 годину ранку, 19 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 25 порушень режиму припинення вогню, 23 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Російсько-окупаційні війська обстріляли:

Чотири рази Новотроїцьке - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, артилерії калібру 122 мм.

Гранітне – з артилерії калібру 122 мм.

Тричі Старогнатівку - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Новоселівку - з артилерії калібру 122 мм.

Болотене - з мінометів калібру 82 мм.

Водяне - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

Широкине – з мінометів калібру 120 мм.

Миронівський - з артилерії калібру 122 мм.

Новогнатівку - з мінометів калібру 120 мм.

Двічі Світлодарськ - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Травневе - з мінометів калібру 120 мм.

Лобачеве - з мінометів калібру 120 мм.

Південне - з мінометів калібру 82 мм, протитанкових керованих комплексів, станкових протитанкових гранатометів.

Новозванівку – з станкових протитанкових гранатометів.

Луганське – з мінометів калібру 120 мм, автоматичних станкових гранатометів та ручного протитанкового гранатомету.

Авдіївку – з мінометів калібру 82 мм.

Щастя - з мінометів калібру 82 мм.

Кримське - з мінометів калібру 82 мм.

Крім того, на Донеччині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Внаслідок обстрілу один український військовослужбовець отримав осколкове поранення несумісне з життям.



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