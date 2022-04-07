З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні загинули 1563 мирні мешканці, - ООН

Про це повідомило Управління Верховного комісара ООН з прав людини.



"З 4 години ранку 24 лютого 2022 року, коли почався збройний напад Російської Федерації на Україну, до 24:00 5 квітня 2022 року за місцевим часом, Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) зафіксувало 3776 втрат серед цивільного населення. в країні: 1563 загиблих і 2213 поранених", - ідеться у звіті.



Серед загиблих - 379 чоловіків, 237 жінок, 24 дівчат і 43 хлопчиків, а також 63 дітей і 817 дорослих, чия стать поки не відома. Поранення отримали 254 чоловіки, 196 жінок, 44 дівчинки та 40 хлопчиків, а також 104 дитини та 1575 дорослих, чия стать поки не встановлена.



У Донецькій і Луганській областях загалом загинуло 487 людей, 1080 зазнали поранень. На підконтрольній українській владі частині Донеччини й Луганщини загинуло 420 мешканців, 821 отримав поранення. В ОРДЛО - 67 жертв і 259 поранених.



В інших підконтрольних українському уряду регіонах (м. Київ, Черкаська, Чернігівська, Харківська, Херсонська, Київська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Запорізька, Дніпропетровська та Житомирська області загинуло 1076 людей і 1133 отримали поранення.



Більшість втрат серед цивільних спричинені застосуванням вибухової зброї з широкою зоною впливу, зокрема обстрілами з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетними та повітряними ударами.



УВКПЛ вважає показник втрат значно вищим, оскільки затримується надходження інформації з місць активних бойових дій, а багато звітів очікують на підтвердження. Це стосується Маріуполя та Волновахи (Донецька область), Ізюма (Харківська область), Попасної (Луганська область) та Бородянки (Київська область), де є повідомлення про численні жертви серед мирного населення. Ці цифри додатково підтверджуюють і не включенають у наведену статистику.



УВКПЛ звернуло увагу на звіт Офісу генпрокурора, згідно з яким станом на 8:00 6 квітня (за місцевим часом) загинуло 167 дітей, щонайменше 279 отримали поранення.



"Збільшення цифр у цьому оновленні порівняно з попереднім оновленням (станом на 24:00 опівночі 4 квітня 2022 року (за місцевим часом) не слід відносити до жертв серед цивільного населення, які сталися лише 5 квітня, оскільки протягом дня УВКПЛ також підтвердило втрати, що Так само, не всі жертви серед цивільного населення, про які повідомлялося 5 квітня, були включені до наведених вище цифр. Деякі з них ще очікують підтвердження, і якщо вони підтвердяться, про них буде повідомлено в наступних оновленнях", - додали в Управлінні Верховного комісара ООН з прав людини.



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