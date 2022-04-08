З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні загинуло 169 дітей, понад 306 зазнало поранень, - ювенальні прокурори
Унаслідок повномасштабної війни РФ проти України загинуло 169 дітей, понад 306 постраждало. Також окупанти пошкодили 928 закладів освіти, з яких 84 зруйнували повністю
Про це повідомив Офіс генпрокурора.
"Більше 475 дітей постраждали в Україні через повномасштабну збройну агресію Російської Федерації. При цьому 169 дітей загинуло та більше 306 отримали поранення", - наголосили ювенальні прокурори.
Цифри не остаточні,, оскільки їх продовжують встановлювати в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
За отриманими даними, найбільше постраждалих дітей у Києві - 16, Київській - 88, Донецькій - 81, Харківській - 75, Чернігівській - 50, Миколаївський - 40, Луганській - 35, Запорізькій - 22, Херсонській - 29, Сумській - 16, Житомирській - 15 областях.
У Бучі на Київщині в місці масового захоронення серед дорослих загиблих виявили тіло 15-річної дівчинки.
На Дніпропетровщині 7 квітня внаслідок російського обстрілу човна з 14 людьми загинула одна дитина та ще дві, віком 4 та 16 років, отримали поранення.
Під час обстрілу Сєвєродонецька на Луганщині 6 та 7 квітня двоє неповнолітніх зазнали поранень.
"Внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів пошкоджено 928 закладів освіти. 84 з них зруйновано повністю", - зазначили в ОГПУ.
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