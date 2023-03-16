З початку повномасштабної війни Росія завдала по Україні майже 5 тис. ракетних і 3,5 тис. авіаударів
За понад рік, від 24 лютого 2022 року, РФ завдала майже 5 тис. ракетних, 3,5 тис. авіаційних ударів і 1,1 тис. атак дронів по території України
Про це інформує Укрінформ з посиланням на заяву першого секретаря Постійного представництва України при міжнародних організаціях у Відні Данила Кубая під час засідання Форуму з безпекового співробітництва.
"Загалом з початку війни Російська Федерація здійснила майже 5 тис. ракетних ударів, майже 3500 авіаударів та майже 1100 ударів безпілотниками. Без жодного військового сенсу російські війська продовжують реалізовувати стратегію безглуздого руйнування, перетворюючи на руїни цілі міста та вбиваючи невинних цивільних осіб", - сказав Кубай.
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Унаслідок російських ударів кількість жертв серед мирного населення щодня зростає.
Український дипломат нагадав, за нещодавно оновленими даними Управління Верховного комісара ООН з прав людини, від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні загинула 8231 людина, 13 734 зазнали уражень.
- У боях за Бахмут російська регулярна армія та ПВК Вагнера втратили від 20 до 30 тис. убитими й пораненими, заявив старший військовий радник делегації Великої Британії в ОБСЄ Ян Стаббс під час засідання Форуму з безпекового співробітництва у Відні.
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