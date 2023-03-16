Про це заявив старший військовий радник делегації Великої Британії в ОБСЄ Ян Стаббс під час засідання Форуму з безпекового співробітництва у Відні, передає Укрінформ.

Він зазначив, що протягом останнього тижня спостерігались інтенсивні бойові дії в той час, як РФ продовжує наступ на Донбасі і зазнає надзвичайно великих втрат.

"З травня минулого року лише в районі Бахмута було вбито і поранено від 20 до 30 тис. вагнерівців і регулярних російських військових – це величезні людські втрати при загальному просуванні приблизно на 25 кілометрів", - наголосив Стаббс.

Це означає, що "на кожен пройдений кілометр припадає понад 800 убитих або поранених російських військовослужбовців, переважна більшість з яких - бойовики Вагнера", зауважив дипломат.

За його словами, з огляду на це, власнику ПВК Вагнера Євгену Пригожину "стає дедалі важче поповнювати запаси для того, що він назвав "м'ясорубкою" на сході України".

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Також, скоріше за все, у РФ вичерпуються запаси ракет, про що свідчить зростання інтервалів, з якими вона завдає ударів по критичній інфраструктурі України, вважає старший військовий радник делегації Великої Британії.

Гостро стоїть і питання забезпечення російських військ технікою.

"Росія зазнала величезних втрат важкої бронетехніки, що змусило її розгорнути на фронті 60-річні основні бойові танки Т-62. З літа 2022 року було знято зі зберігання приблизно 800 застарілих Т-62. Зовсім недавно в Україні також були розгорнуті російські бронетранспортери БТР-50 – раритетні машини, які вперше були прийняті на озброєння російської армії в 1954 році. У зв'язку з цим постає очевидне питання: "Чому ж нове покоління російської військової техніки, яке так вихваляють, відсутнє на полі бою?" - запитав Стаббс.

За його словами, правда полягає в тому, що "розрекламований російський основний бойовий танк нового покоління Т14 "Армата" виявився "білим слоном", який ледве здатен взяти участь у параді, не кажучи вже про бойові дії в Україні. А російські військово-повітряні сили настільки не довіряють багатоцільовому літаку 5-го покоління Су-57, що не наважуються використовувати його над Україною".

Він додав, що військове командування РФ демонструє вражаючий брак компетентності та розтрачує стратегічні ресурси заради невеликих тактичних перемог.

"Правду бачить кожен: військова й оборонна промисловість Росії зазнають поразки в Україні", - наголосив британський дипломат.