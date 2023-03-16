Росія могла втратити під Бахмутом до 30 тис. убитими й пораненими, - Британія в ОБСЄ
У боях за Бахмут російська регулярна армія та ПВК Вагнера втратили від 20 до 30 тис. убитими й пораненими
Про це заявив старший військовий радник делегації Великої Британії в ОБСЄ Ян Стаббс під час засідання Форуму з безпекового співробітництва у Відні, передає Укрінформ.
Він зазначив, що протягом останнього тижня спостерігались інтенсивні бойові дії в той час, як РФ продовжує наступ на Донбасі і зазнає надзвичайно великих втрат.
"З травня минулого року лише в районі Бахмута було вбито і поранено від 20 до 30 тис. вагнерівців і регулярних російських військових – це величезні людські втрати при загальному просуванні приблизно на 25 кілометрів", - наголосив Стаббс.
Це означає, що "на кожен пройдений кілометр припадає понад 800 убитих або поранених російських військовослужбовців, переважна більшість з яких - бойовики Вагнера", зауважив дипломат.
За його словами, з огляду на це, власнику ПВК Вагнера Євгену Пригожину "стає дедалі важче поповнювати запаси для того, що він назвав "м'ясорубкою" на сході України".
Читайте також: Остін про битву за Бахмут: якщо Зеленський скаже перегрупуватися, це не означатиме програш, ми підтримаємо Генштаб
Також, скоріше за все, у РФ вичерпуються запаси ракет, про що свідчить зростання інтервалів, з якими вона завдає ударів по критичній інфраструктурі України, вважає старший військовий радник делегації Великої Британії.
Гостро стоїть і питання забезпечення російських військ технікою.
"Росія зазнала величезних втрат важкої бронетехніки, що змусило її розгорнути на фронті 60-річні основні бойові танки Т-62. З літа 2022 року було знято зі зберігання приблизно 800 застарілих Т-62. Зовсім недавно в Україні також були розгорнуті російські бронетранспортери БТР-50 – раритетні машини, які вперше були прийняті на озброєння російської армії в 1954 році. У зв'язку з цим постає очевидне питання: "Чому ж нове покоління російської військової техніки, яке так вихваляють, відсутнє на полі бою?" - запитав Стаббс.
За його словами, правда полягає в тому, що "розрекламований російський основний бойовий танк нового покоління Т14 "Армата" виявився "білим слоном", який ледве здатен взяти участь у параді, не кажучи вже про бойові дії в Україні. А російські військово-повітряні сили настільки не довіряють багатоцільовому літаку 5-го покоління Су-57, що не наважуються використовувати його над Україною".
Він додав, що військове командування РФ демонструє вражаючий брак компетентності та розтрачує стратегічні ресурси заради невеликих тактичних перемог.
"Правду бачить кожен: військова й оборонна промисловість Росії зазнають поразки в Україні", - наголосив британський дипломат.
- 15 березня стало відомо, що українські військові збили російський бомбардувальник, ймовірно Су-24, на Бахмутському напрямку. Також у Бахмуті прикордонники відбили два штурми росіян, ліквідували п'ятьох і поранили 16 ворогів.
- Того ж дня президент військово-цивільної спілки "Бойове Братерство України", голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації 2015-2018 рр. Павло Жебрівський в ефірі Еспресо зазначив, що в Бахмуті тривають вуличні бої, а в районі міста відбулася корекція наших сил.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.15
Купівля 38.15Продаж 38.91
-
EUR
Купівля 40.17Продаж 41.1
- Актуальне
- Важливе