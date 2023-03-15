У Бахмуті прикордонники відбили два штурми росіян, ліквідували п'ятьох і поранили 16 ворогів
Прикордонні підрозділи за день зупинили спроби прориву двох штурмових груп ворога в Бахмуті
Про це повідомили у Держприкордонслужбі.
За інформацією ДПСУ, прикордонні підрозділи у вівторок, 14 березня, зупинили спроби прориву двох штурмових груп ворога. Один з опорних пунктів наших захисників росіяни атакували вдень, а інший – у першу половину ночі. Стрілецькі сутички тривали кілька годин, та зрештою вагнерівці, не маючи успіху, відступали.
Мінометники-прикордонники поцілили декілька скупчень піхоти противника, яка концентрувалася біля лінії зіткнення. А снайпери-прикордонники ліквідували трьох загарбників, які саме розгортали станковий кулемет на позиції.
"Загалом упродовж дня бойової роботи прикордонники знешкодили 21 окупанта, з яких 5 вбито, а 16 поранено", – додали в Держприкордонслужбі.
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