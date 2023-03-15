Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

За інформацією ДПСУ, прикордонні підрозділи у вівторок, 14 березня, зупинили спроби прориву двох штурмових груп ворога. Один з опорних пунктів наших захисників росіяни атакували вдень, а інший – у першу половину ночі. Стрілецькі сутички тривали кілька годин, та зрештою вагнерівці, не маючи успіху, відступали.

Мінометники-прикордонники поцілили декілька скупчень піхоти противника, яка концентрувалася біля лінії зіткнення. А снайпери-прикордонники ліквідували трьох загарбників, які саме розгортали станковий кулемет на позиції.

"Загалом упродовж дня бойової роботи прикордонники знешкодили 21 окупанта, з яких 5 вбито, а 16 поранено", – додали в Держприкордонслужбі.