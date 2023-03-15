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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією У Бахмуті прикордонники відбили два штурми росіян, ліквідували п'ятьох і поранили 16 ворогів

У Бахмуті прикордонники відбили два штурми росіян, ліквідували п'ятьох і поранили 16 ворогів

15 березня, 2023 середа
18:58
війна з Росією

Прикордонні підрозділи за день зупинили спроби прориву двох штурмових груп ворога в Бахмуті

Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

За інформацією ДПСУ, прикордонні підрозділи у вівторок, 14 березня, зупинили спроби прориву двох штурмових груп ворога. Один з опорних пунктів наших захисників росіяни атакували вдень, а інший – у першу половину ночі. Стрілецькі сутички тривали кілька годин, та зрештою вагнерівці, не маючи успіху, відступали.

Мінометники-прикордонники поцілили декілька скупчень піхоти противника, яка концентрувалася біля лінії зіткнення. А снайпери-прикордонники ліквідували трьох загарбників, які саме розгортали станковий кулемет на позиції.

"Загалом упродовж дня бойової роботи прикордонники знешкодили 21 окупанта, з яких 5 вбито, а 16 поранено", – додали в Держприкордонслужбі.

  • Володимир Зеленський у вівторок, 14 березня, провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Усі учасники висловилися за утримання й захист Бахмута 
  • Президент військово-цивільної спілки "Бойове Братерство України", голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації 2015-2018 рр. Павло Жебрівський в ефірі Еспресо 15 березня зазначив, що в Бахмуті тривають вуличні бої
  • Усі новини про ситуацію в Бахмуті читайте на Еспресо за цим посиланням

Держприкордонслужба
Бахмут
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