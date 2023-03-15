Остін про битву за Бахмут: якщо Зеленський скаже перегрупуватися, це не означатиме програш, ми підтримаємо Генштаб

Про це Остін заявив на брифінгу після чергового засідання у форматі "Рамштайн".

"Хочу поаплодувати наполегливості, яку ми бачили від українських солдат. Ми бачимо, що вони зробили щось надзвичайне в районі Бахмуту. Росія хоче захопити це місто протягом семи місяців, і у них немає якихось особливих успіхів. І завдяки старанням ЗСУ. Щодо значущості цього міста скажу, що президент Зеленський веде свою боротьбу. Він залучений конкретно у прийняття рішень - що є важливим, а що не є важливим для оборони", - сказав міністр оборони США.

За словами Остіна, якщо ЗСУ потрібно перегрупуватись - це не означає програш у війні.

"Якщо Зеленський скаже, що треба перегрупуватись, це не означатиме, що війну втрачено, що війну програно. Це означатиме, що приймаються відповідні рішення, яким чином зберегти людські життя, або переформатувати свої дії в рамках наступу, чи оборони. Їм вирішувати, де залишатись і як довго вчиняти оборонні дії. Ми підтримуватимемо Зеленського та Генштаб щодо будь-якого рішення, яке вони приймуть. Зараз ми надіємось, що надамо їм можливість для того, щоб змінити динаміку на полі бою", - заявив міністр оборони США Ллойд Остін.