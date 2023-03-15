Залужний обговорив військову співпрацю з начальником Об'єднаного штабу ЗС Франції
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і начальник Об'єднаного штабу ЗС Франції Тьєрі Бюркар провели телефонну розмову
Про це Залужний повідомив у телеграмі.
"Розповів про стан справ на передовій: атаки противника не припиняються по всьому фронту. Наші захисники героїчно чинять опір окупантам - ситуація контрольована, попри складність.Також обговорили питання щодо посилення ППО та підготовки українських військових. Домовилися розвивати співпрацю та підтримувати діалог і надалі", - написав Головнокомандувач ЗСУ.
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