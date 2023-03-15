Українські воїни на Бахмутському напрямку приземлили російський літак
15 березня стало відомо, що українські військові збили російський бомбардувальник, ймовірно Су-24
Про це інформує пресслужба Сухопутних військ.
93-тя окрема механізована бригада "Холодний Яр" приземлила, як коментують військові: "навіки ворожий кацаполіт".
Повідомляється, що ліквідували російський літак наші воїни на Бахмутському напрямку.
Ймовірно це був радянський надзвуковий фронтовий бомбардувальник Су-24.
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