Морпіхи за день знищили 21 росіянина і 3 танки

Про це повідомляє офіційний фейсбук Командування морської піхоти.

"Військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗСУ продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії РФ. Протягом доби, 13 березня, морські піхотинці знищили 11 росіян, 2 танки та 1 БМП", - пишуть морпіхи.

Втрати росіян забезпечили й артилеристи, які завдавали вогневе ураження по агресору. Українці знищили один танк та 10 росіян.

Остаточні втрати ворога уточнюються.