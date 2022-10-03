З початку року 197 звільнених із полону отримали по 100 тис. грн допомоги, на черзі ще 112 бійців
Майже двісті звільнених із полону отримали по 100 тис. грн допомоги. Також фінансово підтримають ще 112 українців
Про це інформує Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
"З початку року Мінреінтеграції перерахувало 19,7 млн грн звільненим з полону українцям і 6,8 млн грн тим, хто ще в неволі" - йдеться в повідомленні.
Загалом фінансову допомогу отримають 317 українців, яких позбавили свободи внаслідок війни РФ в Україні. Вже отримали по 100 тис. грн 197 колишніх полонених. Це одноразова грошова підтримка.
"Водночас триває збір документів на отримання грошової допомоги у всіх звільнених з полону. Зокрема, у жовтні на засіданні комісії планується розгляд заяв від 215 осіб, яких було звільнено 21 вересня 2022 року. Всі вони отримають компенсацію від держави", - додають у відомстві.
Також гроші отримали родини незаконно ув’язнених Росією українців - загалом Міністерство перерахувало 6,8 млн грн, ще 5,9 млн грн буде виплачено згодом.
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У середу, 21 вересня, в результаті обміну полоненими з російського полону вдалося повернути 215 захисників України.
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З початку повномасштабного російського вторгнення Україна здійснила 24 обміни та повернула з полону 808 людей.
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