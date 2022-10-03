Про це інформує Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"З початку року Мінреінтеграції перерахувало 19,7 млн грн звільненим з полону українцям і 6,8 млн грн тим, хто ще в неволі" - йдеться в повідомленні.

Загалом фінансову допомогу отримають 317 українців, яких позбавили свободи внаслідок війни РФ в Україні. Вже отримали по 100 тис. грн 197 колишніх полонених. Це одноразова грошова підтримка.

"Водночас триває збір документів на отримання грошової допомоги у всіх звільнених з полону. Зокрема, у жовтні на засіданні комісії планується розгляд заяв від 215 осіб, яких було звільнено 21 вересня 2022 року. Всі вони отримають компенсацію від держави", - додають у відомстві.

Також гроші отримали родини незаконно ув’язнених Росією українців - загалом Міністерство перерахувало 6,8 млн грн, ще 5,9 млн грн буде виплачено згодом.

У середу, 21 вересня, в результаті обміну полоненими з російського полону вдалося повернути 215 захисників України.

З початку повномасштабного російського вторгнення Україна здійснила 24 обміни та повернула з полону 808 людей.

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