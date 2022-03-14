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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією З початку російського вторгнення в Україну загинули вже троє капеланів ПЦУ, - Епіфаній

З початку російського вторгнення в Україну загинули вже троє капеланів ПЦУ, - Епіфаній

14 березня, 2022 понедiлок
18:48
війна з Росією церква війна

На тимчасово захоплених територіях священники Православної церкви України зазнають переслідувань з боку російських окупантів

Про це під час телемарафону розповів предстоятель ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній, передає Еспресо.TV з посиланням на Укрінформ.

"Зараз ситуація досить складна. На даний час загинуло три капелани Православної церкви України, які несли своє служіння українському народові, українській армії. Зараз ми отримуємо звістки з окупованих територій, що відбуваються переслідування священників ПЦУ, їх намагаються схилити на свій бік. Ми чули про те, що священник переслідувався, його десь кудись забрали. Тобто наші священнослужителі зараз перебувають у небезпеці", - зазначив митрополит Епіфаній.

Водночас він запевнив, що, незважаючи на небезпеку, вони ревно виконують свої пастирські обов’язки, служать, допомагають, є волонтерами.

"Неможливо залякати наших священників, адже вони духовно сильні, відповідальні і до кінця будуть виконувати покладений на них пастирський обов’язок", - сказав глава ПЦУ.

При цьому він зауважив, що очільник російської церкви Кирило Гундяєв практично відкрито благословив російську армію, командувача росгвардії на убивство українців, він подарував їм ікону, тобто благословив убивати тих, хто частково є його паствою, хто до початку війни належали до російської православної церкви.

"Ми вважаємо, що це взагалі не підлягає поясненню здорового глузду. Як особа, яка називає себе пастирем і очільником церкви, може благословляти вбивство, цю страшну війну, на якій гинуть не тільки військовослужбовці, а й діти, невинні мешканці, які страждають через війну, а очільник РПЦ благословляє армію на швидке захоплення і на перемогу?", - обурився Епіфаній.

Він звернувся до вірних московського патріархату, до священнослужителів, щоб вони єдналися навколо визнаної автокефальної помісної Православної церкви України.

"Ми готові прийняти усіх з любов’ю. Ми готові разом в подальшому будувати Православну церкву України, яка служить і в подальшому буде служити інтересам українського народу", - запевнив глава ПЦУ.

При цьому предстоятель пояснив, чи є гріхом вбивство тих, які прийшли на українську землю.

"Ми як народ не прагнемо смерті тим, які є нашими сусідами. Але оскільки вони прийшли у наш дім, ми захищаємо свою родину, свою Батьківщину, свою Богом дану нам українську землю. А ми знаємо із писання, що сам Господь сказав, що немає більшої любові, ніж хто душу свою віддасть за друзів своїх. Наші воїни славно захищають друзів, всіх українців, тобто це не є гріх вбивати ворога. Ми не прагнемо чужого, ми хочемо бути господарями в своїй рідній домівці, мати свою єдину незалежну Українську державу. І той, хто прийшов до нас зі злом, з мечем, він цього меча, відповідно, і загине", - підкреслив митрополит Епіфаній.

  • Нагадаємо, вчора стало відомо, що російські окупанти у Волновасі вбили військового капелана з ПЦУ

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вбивство
капелани
Епіфаній
ПЦУ
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