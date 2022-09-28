Про це повідомляє The Guardian.

"Росіян, яким вдається виїхати з країни, на кордоні з Грузією зустрічають антивоєнні протестувальники з українськими прапорами та плакатами", – йдеться у повідомленні.

Раніше редакторка новин ITV Емма Берроуз, яка була на кордоні, опублікувала в твіттері зображення з людьми, які тримають в руках банери, на одному з яких написано: "В опитуваннях більшість із вас підтримує війну. А навіщо ж ви втікаєте від неї?".

На іншому банері, який тримає дівчина, написано: "Диктатори роблять те, що хоче більшість народу. А промиті мізки – результат бездіяльності самих росіян". У своїй публікації редакторка зазначила, що біля грузинського кордону з Росією протестувальники співають гімн України та "тролять" росіян, які виїжджають зі своєї країни.

21 вересня Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії. Пізніше відповідний указ з'явився на сайті Кремля, а міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що буде мобілізовано 300 тисяч осіб.

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