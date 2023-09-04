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З росіянином на борту: корабель NASA успішно приземлився у Флориді

4 вересня, 2023 понедiлок
12:21
Наука астероїд , космос

NASA SpaceX Crew-6 завершив шосту комерційну місію агентства з ротації  екіпажу до Міжнародної космічної станції. Екіпаж із чотирьох осіб провів на орбіті 186 днів

Про це повідомляє Національне управління США з аеронавтики та дослідження космосу.

Метою програми NASA для комерційних екіпажів є безпечне, надійне та економічно ефективне транспортування до та з Міжнародної космічної станції та низької навколоземної орбіти, що максимізує час дослідження та збільшує можливості для відкриттів на борту мікрогравітаційної лабораторії людства та випробувального стенду для дослідження, включаючи допомогу NASA підготуватися до дослідження людиною Місяця і Марса.

Космічний корабель приземлився біля узбережжя Джексонвілла, штат Флорида, завершивши шосту комерційну місію агентства з ротації  екіпажу до Міжнародної космічної станції. Міжнародний екіпаж із чотирьох осіб провів на орбіті 186 днів.

Екіпаж складався з астронавтів NASA Стівена Боуена  і Вуді Хобурга , а також астронавта ОАЕ (Об'єднаних Арабських Еміратів) Султана Алнеяді і космонавта Роскосмосу Андрія Федяєва. 

"Провівши шість місяців на борту Міжнародної космічної станції, пройшовши майже 79 мільйонів миль під час своєї місії та завершивши сотні наукових експериментів на благо всього людства, NASA SpaceX Crew-6 повернувся додому на планету Земля", — сказав адміністратор NASA  Білл Нельсон. 

Боуен, Хобург, Альнеяді та Федяєв здійснили 2976 обертів навколо Землі. Місія Crew-6 стала першим космічним польотом Хобурга, Альнеяді та Федяєва. Боуен провів 227 днів у космосі за чотири польоти.

Під час своєї місії члени Crew-6 брали участь у низці наукових  і технічних заходів, а також демонстрації технологій. Боуен провів три виходи у відкритий космос, до яких приєднався Хобург — два, і Альнеяді — один, готуючи станцію та встановлюючи дві нові сонячні батареї IROSA (International Space Station Roll-Out Solar Arrays) для збільшення виробництва електроенергії для станції.

У повідомленні йдеться про те, що екіпаж взяв участь у багатьох важливих дослідженнях, серед них:  робота зі студентами, вивчення генетичних адаптацій рослин до космосу та спостереження за здоров’ям людини в умовах мікрогравітації, щоб підготуватися до дослідження за межами низької навколоземної орбіти та принести користь життю на Землі.

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