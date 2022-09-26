За 25 вересня на Донеччині від рук окупантів загинуло 3 мирних жителів

Про це він повідомив у телеграмі.

Двоє поранених проживало в Авдіївці, ще один - у Бахмуті.

Всього від початку повномасштабного вторгнення на Донеччині загинуло 887 людей, поранено - 2244. Це без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, точна кількість яких не встановлена.

Упродовж ночі на 25 вересня російські війська обстрілювали цивільні об'єкти по всі лінії фронту на Донеччині.

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