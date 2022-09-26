За 25 вересня на Донеччині від рук окупантів загинуло 3 мирних жителів
Голова ОДА Павло Кириленко повідомив, що на Донеччині за 25 вересня загинуло троє мирних жителів, ще одинадцять зазнали поранень
Про це він повідомив у телеграмі.
Двоє поранених проживало в Авдіївці, ще один - у Бахмуті.
Всього від початку повномасштабного вторгнення на Донеччині загинуло 887 людей, поранено - 2244. Це без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, точна кількість яких не встановлена.
- Упродовж ночі на 25 вересня російські війська обстрілювали цивільні об'єкти по всі лінії фронту на Донеччині.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.9
Купівля 40.9Продаж 41.86
-
EUR
Купівля 39.99Продаж 41.22
- Актуальне
- Важливе