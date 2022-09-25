Окупанти всю ніч обстрілювали Донеччину артилерією та касетними снарядами. Є постраждалі
Упродовж ночі на 25 вересня російські війська продовжували обстрілювати цивільні об'єкти по всі лінії фронту на Донеччині
Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"У Великоновосілківській громаді росіяни вдарили з ЗРК С-300 по Андріївці – пошкодили три будинки та місцеву школу, – говорить Кириленко. – Пізно ввечері росіяни знову влучили у Красногорівську опорну школу. Вночі відбувся ще один обстріл міста – поранено 1 людину".
Також над ранок окупанти масовано обстріляли центр Авдіївки, проте обійшлося без постраждалих. Натомість у Святогірську поранення отримали 6 людей.
У Бахмутському районі росіяни стріляли касетними снарядами по Часовоярській громаді.
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