Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"У Великоновосілківській громаді росіяни вдарили з ЗРК С-300 по Андріївці – пошкодили три будинки та місцеву школу, – говорить Кириленко. – Пізно ввечері росіяни знову влучили у Красногорівську опорну школу. Вночі відбувся ще один обстріл міста – поранено 1 людину".

Також над ранок окупанти масовано обстріляли центр Авдіївки, проте обійшлося без постраждалих. Натомість у Святогірську поранення отримали 6 людей.

У Бахмутському районі росіяни стріляли касетними снарядами по Часовоярській громаді.