За 30 грамів героїну: у Сінгапурі вперше за майже 20 років стратили жінку
У Сінгапурі в п'ятницю, 28 липня вперше за майже два десятиліття стратили жінку: у 2018 році її визнали винною у торгівлі 30 грамами героїну і засудили до смертної кари
Про це пише The Guardian.
Центральне бюро з боротьби з наркотиками повідомило, що 45-річну громадянку Сінгапуру стратили через повішення. Раніше засуджена стверджувала, що не могла дати поліції точні свідчення, оскільки страждала від наркотичної ломки. Суд це пояснення відхилив.
Зазначається, що жінку стратили попри протести правозахисних груп.
Експертка Amnesty International з питань смертної кари, заявила, що цей тиждень "висвітлив сувору і трагічну картину повної відсутності реформи смертної кари в Сінгапурі". Організація закликала уряди, Управління ООН з наркотиків і злочинності та Міжнародний комітет з контролю над наркотиками "посилити тиск на Сінгапур, щоб змусити його відмовитися від суто карального підходу до політики контролю над наркотиками".
Уряд Сінгапуру заявляє, що смертна кара є ефективним способом запобігання злочинам, пов’язаним з наркотиками, забезпечує безпеку міста і підтримується громадськістю. Також він стверджує, що судові процеси є справедливими.
За даними правозахисної групи Transformative Justice Collective остання страта жінки за звинуваченням у торгівлі наркотиками відбулася у 2004 році. Тоді повісили 36-річну місцеву перукарку.
- Раніше у Сінгапурі винесли перший смертний вирок в Zoom. 37-річного громадянина Малайзії засудили до смертної кари через повішення за контрабанду 28 г героїну у 2011 році.
- 16 травня правозахисна організація Amnesty International повідомила, що у 2022 році у 20 країнах зареєстрували страту 883 людей. Це стало найвищим показником за останні 5 років.
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