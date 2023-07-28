Про це пише The Guardian.

Центральне бюро з боротьби з наркотиками повідомило, що 45-річну громадянку Сінгапуру стратили через повішення. Раніше засуджена стверджувала, що не могла дати поліції точні свідчення, оскільки страждала від наркотичної ломки. Суд це пояснення відхилив.

Зазначається, що жінку стратили попри протести правозахисних груп.

Експертка Amnesty International з питань смертної кари, заявила, що цей тиждень "висвітлив сувору і трагічну картину повної відсутності реформи смертної кари в Сінгапурі". Організація закликала уряди, Управління ООН з наркотиків і злочинності та Міжнародний комітет з контролю над наркотиками "посилити тиск на Сінгапур, щоб змусити його відмовитися від суто карального підходу до політики контролю над наркотиками".

Уряд Сінгапуру заявляє, що смертна кара є ефективним способом запобігання злочинам, пов’язаним з наркотиками, забезпечує безпеку міста і підтримується громадськістю. Також він стверджує, що судові процеси є справедливими.

За даними правозахисної групи Transformative Justice Collective остання страта жінки за звинуваченням у торгівлі наркотиками відбулася у 2004 році. Тоді повісили 36-річну місцеву перукарку.