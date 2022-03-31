За 35 днів війни у Києві народилося 987 дітей
У Києві за 35 днів війни із російськими окупантами народилося 987 дітей. Серед новонароджених 25 двієнь
Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
"У столицю повертаються містяни, життя продовжується. За 35 днів війни з російськими окупантами у столиці народилося 987 діток: 534 хлопчики та 453 дівчинки. Серед новонароджених 25 двієнь", – розповів він.
Зауважимо, що у Києві медична система працює у режимі воєнного часу. Медичні заклади надають допомогу всім, хто її потребує, виконуються планові операції.
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