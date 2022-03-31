У Києві ніч на 31 березня минула спокійно, проте міська влада закликає не виїжджати у місто без нагальної потреби, - КМДА
Ніч на 31 березня в Києві була спокійною, у місті працює вся інфраструктура
Про це повідомила КМДА.
"У столиці ніч проти 31 березня пройшла спокійно. Працює інфраструктура, комунальники, транспортники, медики та рятувальники. Надаються усі комунальні послуги.
Для автомобільного сполучення лівого та правого берегів Києва працюють Північний і Дарницький мости. Громадський транспорт може пересуватися Південним мостом.
Міська влада закликала киян не виїжджати до міста без нагальної потреби та нагадала водіям про необхідність пропускати автівки "Швидкої допомоги" та гуманітарні вантажі.
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