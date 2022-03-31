Найближчими днями в передмістях Києва можуть бути запеклі бої, - британська розвідка

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії в Twitter.

"Найближчими днями в передмістях міста, швидше за все, розгорнуться запеклі бої", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що незважаючи на заяви РФпро намір знизити військову активність навколо Чернігова, російські артилерійські й ракетні удари продовжуються.

"Важкі бої тривають у Маріуполі, ключової мети російських військ, проте українські сили як і раніше контролюють центр міста", - додали у Міноборони Британії.









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