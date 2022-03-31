Найближчими днями в передмістях Києва можуть бути запеклі бої, - британська розвідка
Британська розвідка повідомляє, що найближчими днями під Києвом можуть бути запеклі бої
Про це повідомляє Міноборони Великої Британії в Twitter.
"Найближчими днями в передмістях міста, швидше за все, розгорнуться запеклі бої", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що незважаючи на заяви РФпро намір знизити військову активність навколо Чернігова, російські артилерійські й ракетні удари продовжуються.
"Важкі бої тривають у Маріуполі, ключової мети російських військ, проте українські сили як і раніше контролюють центр міста", - додали у Міноборони Британії.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.67
-
EUR
Купівля 32.5Продаж 33.06
- Актуальне
- Важливе