За аналогією програми "єПідтримка": заступник очільника ОП припускає запуск механізму "єСубсидії"

Про це він сказав у інтерв'ю Інтерфакс-Україна.



"Будемо її (програму "єПідтримка" - Ред.) активно розвивати. Налаштуємо систему платежів, а наступним кроком завдяки такій системі наведемо порядок із субсидіями. Що заважає випустити "єСубсидію"?" - зазначив Шурма.



За його словами, йдеться про виплати на картку для оплати комунальних послуг, що дасть змогу верифікувати кожного отримувача субсидії.



"Сама "єПідтримка" щомісяця поповнюватиметься новими напрямками і продуктами. І паралельно з'явиться ще десяток таких продуктів", - додав Шурма.

Нагадаємо, в Україні найближчим часом планують запустити електронну чергу "єКордон" і систему "єПасажир".