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Головна Економіка За аналогією програми "єПідтримка": заступник очільника ОП припускає запуск механізму "єСубсидії"

За аналогією програми "єПідтримка": заступник очільника ОП припускає запуск механізму "єСубсидії"

12 січня, 2022 середа
15:35
Економіка гроші

Заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма припускає запуск механізму "єСубсидія" з виплатами на картку, які можна буде витратити лише на оплату комунальних послуг, за аналогією з програмою "єПідтримка"

Про це він сказав у інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"Будемо її (програму "єПідтримка" - Ред.) активно розвивати. Налаштуємо систему платежів, а наступним кроком завдяки такій системі наведемо порядок із субсидіями. Що заважає випустити "єСубсидію"?" - зазначив Шурма.

За його словами, йдеться про виплати на картку для оплати комунальних послуг, що дасть змогу верифікувати кожного отримувача субсидії.

"Сама "єПідтримка" щомісяця поповнюватиметься новими напрямками і продуктами. І паралельно з'явиться ще десяток таких продуктів", - додав Шурма.

  • Нагадаємо, в Україні найближчим часом планують запустити електронну чергу "єКордон" і систему "єПасажир".

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субсидія
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