В Україні найближчим часом планують запустити електронну чергу "єКордон" і систему "єПасажир"

Про це він сказав на засіданні Кабміну.



"Продовжиться цифровізація у сфері інфраструктури. Заплановано повноцінно запустити в роботу систему для онлайнбронювання дозволів "Шлях". Також планується запуск електронної товаротранспортної накладної та програми "єКордон"", - повідомив прем'єр-міністр.



Денис Шмигаль також додав, що окремим проєктом буде старт інформаційно-аналітичної системи "єПасажир", яка стосуватиметься міжобласних пасажирських перевезень.

Нагадаємо, старт проєкту "єКордон" затвердили 9 грудня 2021 року.

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