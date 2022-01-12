В Україні найближчим часом планують запустити електронну чергу "єКордон" і систему "єПасажир"
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що найближчим часом в Україні розпочнуть повноцінну роботу програма "єКордон" і система для онлайн-бронювання дозволів "Шлях"
Про це він сказав на засіданні Кабміну.
"Продовжиться цифровізація у сфері інфраструктури. Заплановано повноцінно запустити в роботу систему для онлайнбронювання дозволів "Шлях". Також планується запуск електронної товаротранспортної накладної та програми "єКордон"", - повідомив прем'єр-міністр.
Денис Шмигаль також додав, що окремим проєктом буде старт інформаційно-аналітичної системи "єПасажир", яка стосуватиметься міжобласних пасажирських перевезень.
- Нагадаємо, старт проєкту "єКордон" затвердили 9 грудня 2021 року.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.57
Купівля 27.57Продаж 27.83
-
EUR
Купівля 31.17Продаж 31.6
- Актуальне
- Важливе