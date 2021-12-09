В Україні запустять електронні черги для перетину кордону
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував початок проєкту "Електронна черга перетину кордону", який дозволить бронювати час перетину кордону
Про це він заявив на засіданні уряду.
"Сьогодні ми затвердили старт такого проєкту, який дозволить швидко проходити оформлення на кордоні, а транспортним засобам - не простоювати по декілька днів", - повідомив Шмигаль.
Завдяки проєкту "Електронна черга перетину кордону", громадяни зможуть бронювати час перетину кордону.
Крім того, будуть створені зони для очікування.
Згідно з постановою електронну чергу перетину кордону запустять в експериментальному режимі з 15 грудня.
За словами Шмигаля, запровадження проєкту покращить імідж України та інвестиційний клімат.
"Україна має значний транспортний потенціал, і наші пункти пропуску на кордоні не повинні ставати перепоною", - наголосив він.
Прем'єр-міністр додав, що 2021 року уряд ухвалив план модернізації пунктів пропуску, в межах якого відбудеться модернізація 20 пунктів і будівництво 12 нових. Загальний обсяг програми складає майже 10 млрд грн на 3 роки.
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