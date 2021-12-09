В Україні запустять електронні черги для перетину кордону

Про це він заявив на засіданні уряду.



"Сьогодні ми затвердили старт такого проєкту, який дозволить швидко проходити оформлення на кордоні, а транспортним засобам - не простоювати по декілька днів", - повідомив Шмигаль.



Завдяки проєкту "Електронна черга перетину кордону", громадяни зможуть бронювати час перетину кордону.



Крім того, будуть створені зони для очікування.



Згідно з постановою електронну чергу перетину кордону запустять в експериментальному режимі з 15 грудня.



За словами Шмигаля, запровадження проєкту покращить імідж України та інвестиційний клімат.



"Україна має значний транспортний потенціал, і наші пункти пропуску на кордоні не повинні ставати перепоною", - наголосив він.



Прем'єр-міністр додав, що 2021 року уряд ухвалив план модернізації пунктів пропуску, в межах якого відбудеться модернізація 20 пунктів і будівництво 12 нових. Загальний обсяг програми складає майже 10 млрд грн на 3 роки.

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