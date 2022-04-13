За березень вкладення українців в банки зросли на 66 млрд грн, — асоційований експерт аналітичного центру Case Україна
Євген Дубогриз зауважив, що протягом останнього часу люди все більше несуть свої гроші в банки, банківська система працює
Про це він сказав в етері Espreso TV.
За словами Дубогриза, 66 млрд грн, на які зросли вклади українців в банки, це велика сума.
"Це 15% від того, що вже було. Тобто депозити, які люди знімали протягом січня-лютого, тепер повертаються в банки. Банківська система працює", – сказав він.
Експерт зазначив, що стосовно кредитів ситуація неоднозначна.
"З одного боку це добре, що зменшується кількість кредитів, це означає, що населення виплачує їх. Наразі кредити для населення зменшуються, проте вони є. А от кредити для бізнесу – зростають, зокрема вони піднялись на 3 млрд – це незначна сума, але все ж зростання відбулось. Тож це свідчить, що в бізнесу дійсно є проблеми із платоспроможністю", - додав він.
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