За час повномасштабного вторгнення РФ в Україні загинуло 1480 мирних мешканців, - ООН

Про це повідомило управління Верховного комісара ООН з прав людини.



"З 4 години ранку 24 лютого 2022 року, коли почався збройний напад Російської Федерації на Україну, до 24:00 півночі 4 квітня 2022 року (за місцевим часом), Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) зафіксувало 3675 жертв серед цивільного населення. країна: 1480 вбитих і 2195 поранених", - ідеться у звіті.



Серед убитих - 331 чоловік, 211 жінок, 22 дівчат і 40 хлопчиків, а також 61 дитина і 815 дорослих, чия стать не відома. Поранення отримали 253 чоловіків, 194 жінки, 43 дівчинки та 40 хлопчиків, іще 100 дітей і 1565 дорослих, чию стать поки не встановили.



У Донецькій та Луганській областях зафіксували 474 ​​загиблих і 1065 поранених. На підконтрольній українському уряду території - 407 загиблих і 808 поранених. В ОРДО загинуло 67 людей і 257 отримали поранення.



В інших регіонах України (Київ, Черкаська, Чернігівська, Харківська, Херсонська, Київська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Запорізька, Дніпропетровська та Житомирська області), підконтролем уряду України, 1006 людей загинуло та 1130 були поранені.



Більшість втрат серед цивільних спричинені застосуванням вибухової зброї із широкою зоною впливу, зокрема обстрілами з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та повітряні удари.



За інформацією УВКПЛ, ці цифри значно вищі, адже затримуються чи чекають на підтвердження звіти з місць активних бойових дій: із Маріуполя, Волновахи, Ізюма, Попасної та Бородянки, де повідомляють про численні жертви серед мирного населення. Ці дані додатково підтверджують і не включають у статистику.



УВКПЛ звертає на звіт ОГПУ, за яким станом на 8:00 5 квітня за місцевим часом 165 дітей загинули та 266 отримали поранення.



"Збільшення цифр у цьому оновленні порівняно з попереднім оновленням (станом на 24:00 опівночі 3 квітня 2022 року (за місцевим часом) не слід приписувати жертвам серед цивільного населення, які сталися лише 4 квітня, оскільки протягом дня УВКПЛ також підтвердило втрати, що так само, не всі жертви серед цивільного населення, про які повідомлялося 4 квітня, були включені до наведених вище цифр. Деякі з них все ще очікують підтвердження і, якщо підтвердяться, про них буде повідомлено в наступних оновленнях", - зазначили в управлінні Верховного комісара ООН з прав людини.



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