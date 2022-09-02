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Головна війна з Росією За час повномасштабного вторгнення РФ в Україні загинуло 380 дітей та ще 737 зазнали поранень

За час повномасштабного вторгнення РФ в Україні загинуло 380 дітей та ще 737 зазнали поранень

2 вересня, 2022 п'ятниця
09:02
війна з Росією війна діти

Від 24 лютого внаслідок обстрілів російських окупантів загинуло 380 дітей та ще 737 - отримали поранення

Про це інформує в телеграмі Офіс генерального прокурора.

"Станом на ранок 2 вересня 2022 року більше ніж 1117 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 380 дітей загинули та понад 737 отримали поранення різного ступеню тяжкості", - йдеться в повідомленні.

Дані не остаточні, оскільки триває робота з встановлення інформації на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей на Донеччині - 388, Харківщині - 204, Київщині - 116, Чернігівщині - 68, Миколаївщині - 67, Луганщині - 61, Херсонщині - 55 та Запорізькій області - 46.

Повідомляється, що 31 серпня внаслідок обстрілу російських загарбників у місті Балаклія, що на  Харківщині, 13-річний хлопець отримав поранення.

Відомо, що внаслідок обстрілів рашистів пошкоджено 2328 закладів освіти, із них 289 зруйновано повністю.

  • 30 липня Ірина Верещук заявила про обов'язкову евакуацію мешканців Донецької області через постійні обстріли та загрозу залишитись взимку без тепла.
  • Від початку серпня близько 35 тисяч мирних жителів евакуювалось з небезпечних регіонів, третина з них - діти.

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Росія
російська армія
окупанти
Офіс генпрокурора
воєнні злочини Росії
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