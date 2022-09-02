Про це інформує в телеграмі Офіс генерального прокурора.

"Станом на ранок 2 вересня 2022 року більше ніж 1117 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 380 дітей загинули та понад 737 отримали поранення різного ступеню тяжкості", - йдеться в повідомленні.

Дані не остаточні, оскільки триває робота з встановлення інформації на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей на Донеччині - 388, Харківщині - 204, Київщині - 116, Чернігівщині - 68, Миколаївщині - 67, Луганщині - 61, Херсонщині - 55 та Запорізькій області - 46.

Повідомляється, що 31 серпня внаслідок обстрілу російських загарбників у місті Балаклія, що на Харківщині, 13-річний хлопець отримав поранення.

Відомо, що внаслідок обстрілів рашистів пошкоджено 2328 закладів освіти, із них 289 зруйновано повністю.