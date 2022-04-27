За час повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила близько 22,4 тис. військових, 939 танків, 185 літаків і 155 гелікоптерів, - Генштаб ЗСУ
З 24 лютого до 27 квітня окупанти втратили близько 22,4 тис. військових, 2342 бронемашини, 939 танків, 421 систему артилерії, 207 БПЛА, 185 літаків і 155 гелікоптерів
Про це заявив Генштаб ЗСУ.
З початку повномасштабної війни проти України орієнтовні втрати РФ становлять:
- особового складу - близько 22,4 тис. військових;
- танків - 939 од.;
- бойових броньованих машин - 2342 од.;
- артилерійських систем - 421 од.;
- РСЗВ - 149 од.;
- засоби ППО - 71 од.;
- літаків - 185 од.;
- гелікоптерів - 155 од.;
- автомобільної техніки - 1666 од.;
- кораблів/катерів - 8 од.;
- цистерн із ПММ - 76 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 207 од.;
- спеціальної техніки - 31 од.;
- пускових установок ОТРК/ТРК - 4 од.
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