За час повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила близько 22,4 тис. військових, 939 танків, 185 літаків і 155 гелікоптерів, - Генштаб ЗСУ

Про це заявив Генштаб ЗСУ.



З початку повномасштабної війни проти України орієнтовні втрати РФ становлять:

особового складу - близько 22,4 тис. військових;

танків - 939 од.;

бойових броньованих машин - 2342 од.;

артилерійських систем - 421 од.;

РСЗВ - 149 од.;

засоби ППО - 71 од.;

літаків - 185 од.;

гелікоптерів - 155 од.;

автомобільної техніки - 1666 од.;

кораблів/катерів - 8 од.;

цистерн із ПММ - 76 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 207 од.;

спеціальної техніки - 31 од.;

пускових установок ОТРК/ТРК - 4 од.

Найбільших втрат 26 квітня окупанти зазнали на Курахівському й Ізюмському напрямках. Дані уточнюють.

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