За час повномасштабної агресії Росії на Миколаївщині окупанти вбили 255 людей і зруйнували 3,5 тис. будівель
На сьогодні на Миколаївщині 21513 евакуйованих або переміщених осіб, пошкоджено чи зруйновано понад 3500 будівель різного роду, серед цивільних 991 постраждалий та 255 вбитих
Про це на брифінгу у Медіацентрі Україна повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
У самому Миколаєві, повідомив він, тихо вже дві доби. Обстрілам окупанти піддають населені пункти на лінії розмежування з Херсонською областю.
Віталій Кім зазначив, що на півдні України ворог дійсно призупинив активні спроби просуватися вперед і зосереджений на укріпленні власних позицій.
"Ворог закопується, ворог демотивований. Вони не хочуть іти вперед, бо Збройні сили України працюють дуже ефективно (зокрема артилерією по тилах противника), що не дає йому змоги акумулювати достатньо сил для покращення тактичного положення на фронті", – зауважив Кім.
Він також прокоментував ситуації вздовж узбережжя і на Чорному морі
"Ми бачимо загрозу, але вона не на часі, бо на південному напрямку триває боротьба – зокрема за острів Зміїний. ЗСУ ефективно топлять кораблі окупантів і не дають їм змоги підготуватися, щоби загрожувати висадкою на півдні України", – сказав голова Миколаївської ОВА.
- Нагадаємо, правоохоронці затримали жителя Миколаївщини, який поширював неправдиву інформацію про підготовку вибухів в Одесі.
- 17 травня над Миколаївщиною ЗСУ збили крилату ракету, запущену у напрямку західних областей України.
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