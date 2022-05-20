Про це на брифінгу у Медіацентрі Україна повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

У самому Миколаєві, повідомив він, тихо вже дві доби. Обстрілам окупанти піддають населені пункти на лінії розмежування з Херсонською областю.

Віталій Кім зазначив, що на півдні України ворог дійсно призупинив активні спроби просуватися вперед і зосереджений на укріпленні власних позицій.

"Ворог закопується, ворог демотивований. Вони не хочуть іти вперед, бо Збройні сили України працюють дуже ефективно (зокрема артилерією по тилах противника), що не дає йому змоги акумулювати достатньо сил для покращення тактичного положення на фронті", – зауважив Кім.

Він також прокоментував ситуації вздовж узбережжя і на Чорному морі

"Ми бачимо загрозу, але вона не на часі, бо на південному напрямку триває боротьба – зокрема за острів Зміїний. ЗСУ ефективно топлять кораблі окупантів і не дають їм змоги підготуватися, щоби загрожувати висадкою на півдні України", – сказав голова Миколаївської ОВА.