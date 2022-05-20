Про це повідомили у звіті оперативного командування "Південь".

"На Одещині продовжуються контрдиверсійні заходи, а також протидія псевдомінерству. Правоохоронці затримали жителя Миколаївщини, який напередодні поширив неправдиву інформацію про підготовку вибуху в одному з парків та кількох адмінбудівлях Одеси", - йдеться у звіті "Півдня".

Ростислав Смірнов, політичний експерт, позаштатний радник МВС вважає, що невдовзі з'являться передумови, які призведуть до контрнаступу ЗСУ і ворог зазнає стратегічної поразки.

За добу 19 травня ЗСУ знищили на Херсонщині склад боєприпасів, а також 2 реактивні системи залпового вогню "Град" та зенітно-ракетний комплекс "ТОР".

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