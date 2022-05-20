Правоохоронці затримали жителя Миколаївщини, який поширював неправдиву інформацію про підготовку вибухів в Одесі
Затримано жителя Миколаївської області, який поширив неправдиву інформацію про підготовку вибуху в одному з парків та кількох адмінбудівлях Одеси
Про це повідомили у звіті оперативного командування "Південь".
"На Одещині продовжуються контрдиверсійні заходи, а також протидія псевдомінерству. Правоохоронці затримали жителя Миколаївщини, який напередодні поширив неправдиву інформацію про підготовку вибуху в одному з парків та кількох адмінбудівлях Одеси", - йдеться у звіті "Півдня".
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