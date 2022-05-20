ЗСУ знищили склад боєприпасів на Херсонщині, 2 танки Т-72, 2 "Гради" та зенітно-ракетний комплекс "ТОР", - ОК "Південь"
За добу 19 травня ЗСУ знищили на Херсонщині склад боєприпасів, а також 2 реактивні системи залпового вогню "Град" та зенітно-ракетний комплекс "ТОР"
Про це повідомили у звіті оперативного командування "Південь".
"85 доба повномасштабного вторгнення рашистів в Україну характеризує ситуацію на південному фронті як стабільно напружену", - відзначають у "Півдні".
Підрозділи ракетно-артилерійського озброєння разом з авіацією виконали 91 вогневе завдання. Знищено черговий склад боєприпасів на Херсонщині, 2 танки Т-72, самохідну артустановку та гаубицю, 2 реактивні системи залпового вогню "Град" та зенітно-ракетний комплекс "ТОР", броньовану та автотехніку.
Було вбито 40 російських загарбників.
"Ситуація на кордоні з невизнаним Придністров’ям стабільно контрольована силами оборони", - йдеться у звіті.
- Ростислав Смірнов, політичний експерт, позаштатний радник МВС вважає, що невдовзі з'являться передумови, які призведуть до контрнаступу ЗСУ і ворог зазнає стратегічної поразки.
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