ЗСУ знищили склад боєприпасів на Херсонщині, 2 танки Т-72, 2 "Гради" та зенітно-ракетний комплекс "ТОР", - ОК "Південь"

Про це повідомили у звіті оперативного командування "Південь".

"85 доба повномасштабного вторгнення рашистів в Україну характеризує ситуацію на південному фронті як стабільно напружену", - відзначають у "Півдні".

Підрозділи ракетно-артилерійського озброєння разом з авіацією виконали 91 вогневе завдання. Знищено черговий склад боєприпасів на Херсонщині, 2 танки Т-72, самохідну артустановку та гаубицю, 2 реактивні системи залпового вогню "Град" та зенітно-ракетний комплекс "ТОР", броньовану та автотехніку.

Було вбито 40 російських загарбників.

"Ситуація на кордоні з невизнаним Придністров’ям стабільно контрольована силами оборони", - йдеться у звіті.

Ростислав Смірнов, політичний експерт, позаштатний радник МВС вважає, що невдовзі з'являться передумови, які призведуть до контрнаступу ЗСУ і ворог зазнає стратегічної поразки.

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