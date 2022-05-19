Ворог піде з Півдня України, якщо зазнає критичних втрат на Сході, - позаштатний радник МВС Смірнов
Ростислав Смірнов, політичний експерт, позаштатний радник МВС вважає, що невдовзі з'являться передумови, які призведуть до контрнаступу ЗСУ і ворог зазнає стратегічної поразки
Про це він розповів в етері Еспресо.
Позаштатний радник МВС зазначив, що на полі бою зараз друга фаза війни й частково відбувається перехід до третьої.
"Наша основна стратегія зараз не спішити звільняти території, а завдати найбільшої шкоди противнику, максимально розбити його сили й техніку, з нашої сторони – зберегти життя українських воїнів. Такі фактори, як накопичення території, підготовка резервістів, стратегічні й тактичні втрати ворога - призведуть до серйозної передумови для нашого контрнаступу і дадуть можливість завдати стратегічної поразки противнику" – пояснив політичний експерт.
Позаштатний радник МВС підкреслив, якщо ворог зазнає критичних втрат, тоді він просто почне відступати з наших територій.
Ростислав Смірнов зауважив: "Ми зараз концентруємося на східному напрямку тому, що на Сході ворог набагато сильніше, у нього там є підготовлені тили. Ми розуміємо, що там є так звані ДНР і ЛНР, у яких був час для підготовки та за їхньою спиною стоїть РФ. А от на Півдні нашої країни у противника немає таких надійних тилів і, загалом кажучи, тримати такий плацдарм їм буде набагато важче. Саме через це, ми сконцентровані на Сході й переконані, якщо завдамо критичних втрат ворогу на східному напрямку, то противник з Півдня піде сам".
Смірнов додав, що у нашого Генштабу і ЗСУ є декілька планів, як себе поводити в тій чи інший ситуації.
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