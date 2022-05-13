За добу 12 травня Росія втратила на Сході 180 осіб, 6 танків і одну ракетну систему, - ОТУ "Схід"
12 травня армія РФ втратила на Сході України 180 осіб, 6 танків, 6 БМП, 2 БТР і 1 реактивну систему залпового вогню
Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Схід".
"Українські воїни підпорядкованих частин та підрозділів оперативно-тактичного угруповання "Схід" щоденно дають гідну відсіч агресору. Так, 12 травня наші захисники відбили 6 атак російських фашистських військ", - наголосили в ЗСУ.
Загалом 12 травня втрати росіян на Сході складають: до 180 особового складу, 6 танків, 6 БМП, 2 БТР, 2 МТЛБ (багатоцільовий транспортер-тягач броньований), 3 САУ (самохідних артилерійських установок), 1 РСЗВ (реактивну систему залпового вогню) 4 мінометні розрахунки та 3 автівок.
"Смерть ворогам", - підсумували в ЗСУ.
- Угруповання Об’єднаних сил продовжує ведення оборонної операції у визначеному районі відповідальності на Донецькому і Луганському напрямках.
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