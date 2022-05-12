Захисники Донбасу знищили вертоліт, 4 БПЛА, 13 танків та більше 40 одиниць іншої техніки

Про це повідомляють у штабі Угруповання Об’єднаних сил.

Обстановка складна, але контрольована. Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 18 атак ворога. За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили: 13 танків, 8 артилерійських систем (одна з них РСЗВ), 27 одиниць бойової броньованої техніки; 2 одиниці спеціальної інженерної техніки, 5 автомобілів.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один ворожий багатоцільовий гелікоптер Ка-52 та 4 безпілотних літальних апарати типу "Орлан-10".

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