Захисники Донбасу знищили вертоліт, 4 БПЛА, 13 танків та більше 40 одиниць іншої техніки
Угруповання Об’єднаних сил продовжує ведення оборонної операції у визначеному районі відповідальності на Донецькому і Луганському напрямках
Про це повідомляють у штабі Угруповання Об’єднаних сил.
Обстановка складна, але контрольована. Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 18 атак ворога. За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили: 13 танків, 8 артилерійських систем (одна з них РСЗВ), 27 одиниць бойової броньованої техніки; 2 одиниці спеціальної інженерної техніки, 5 автомобілів.
Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один ворожий багатоцільовий гелікоптер Ка-52 та 4 безпілотних літальних апарати типу "Орлан-10".
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