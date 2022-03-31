За час повномасштабної війни проти України окупанти пошкодили 797 закладів освіти, 76 із яких зруйнували повністю, - Офіс генпрокурора
З 24 лютого російські обстріли й бомбардування пошкодили в Україні 797 закладів освіти, 76 із них повністю знищили
Про це повідомив ОГПУ.
"Через бомбардування та обстріли пошкоджено 797 закладів освіти. 76 з них зруйновано повністю", - зазначили ювенальні прокурори.
Найгірша ситуація в Донецькій, Харківській Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Житомирській, Чернігівській областях і Києві.
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