За час повномасштабної війни Росія убила 465 українських дітей, щонайменше 940 були поранені
Від 24 лютого 2022 року до 23 березня 2023 року внаслідок воєнних дій російських військ в Україні загинуло 465 дітей, щонайменше 940 зазнали поранень
Про це інформує Офіс генерального прокурора.
"Станом на ранок 23 березня 2023 року більше ніж 1405 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 465 дітей загинуло та понад 940 отримали поранення різного ступеню тяжкості", - пише пресслужба.
Повідомляється, що ці дані не остаточні, адже триває робота з встановлення інформації в місцях бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.
Найбільше постраждало дітлахів на Донеччині - 446, Харківщині - 273, Київщині - 125, Херсонщині - 94, а також в Запорізькій області - 88, Миколаївській - 85, Чернігівській - 68, Луганській - 66 та Дніпропетровській - 66.
Учора 22 березня стало відомо про загибель 17-річного хлопця в Обухівському районі Київської області. Там російський безпілотник "шахед" влучив у гуртожиток.
Також у середу внаслідок ракетного удару армії РФ по житлових будинках в місті Запоріжжя поранень зазнали троє дітей віком 7, 8 та 9 років.
Також через масовані обстріли ворога пошкоджено 3126 закладів освіти, з них 438 - зруйновано повністю.
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