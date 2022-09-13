Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Крім того, за даними ювенальних прокурорів, поранено понад 749 дітей.

Станом на 13 вересня найбільше дітей постраждало в областях на Сході та Півдні України: Харківській, Київській, Чернігівській, Луганській, Миколаївській, Херсонській та Запорізькій. У Донецькі області кількість постраждалих зросла до 392.

"Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", - ідеться в повідомленні.

Зокрема 12 вересня внаслідок обстрілу селища Костянтинівка Донецької області поранено двох хлопчиків 15 та 14 років.

Станом на 13 вересня 231 дитину вважають зниклими безвісті, 7552 дитини депортовано окупантами, 5613 дітей вдалося знайти й 55 з них повернути додому.

Також ОГПУ нагадало про платформу "Діти війни". З її допомогою можна повідомити та знайти інформацію про дітей, постраждалих від війни.

1 серпня в Україні запрацював портал "Діти війни", яки допомагає в пошуку дітей, постраждалих від війни.