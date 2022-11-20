Про це заявила заступниця Міністра економіки України Тетяна Бережна на Польсько-Українському економічному форумі під час дебатів з питань соціальної політики та викликів в контексті війни в Україні.

"Війна руйнує ринок праці України. Бойові дії тривають там, де було зайнято 10 мільйонів працівників. Щонайменше 5 мільйонів людей втратили роботу. У боях загинули сотні робітників. Через бойові дії країну покинули вже близько 7 мільйонів людей. Суттєво зріс рівень безробіття", – зазначила Тетяна Бережна.

За її словами, саме тому серед ключових пріоритетів роботи уряду є стабілізація та відновлення економіки, розвиток ринку праці й повернення додому наших громадян, а також створення нових робочих місць.

"Ми розуміємо, що на шляху відновлення України, повернення наших людей перед нами стоять великі виклики та завдання. І сподіваємось, що міжнародні партнери підтримають нас в цьому, зокрема, й наш добрий друг Польща, в якій майже 1,5 млн українців нині перебувають за програмою тимчасово захисту. Ми прагнемо повернути додому всіх наших громадян, що були змушені виїхати через війну", - наголосила Тетяна Бережна.

В Україні в листопаді офіційно зареєстрували лише 239 тисяч осіб, мінімум не тільки за останній час, але взагалі за всі місяці спостережень безробіття в Україні з 2003 року.

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