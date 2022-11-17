Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"Дивно, у нас знову зменшилось офіційно зареєстрованих безробітних. Станом на листопад - лише 239 тисяч осіб. Це рекордний мінімум не тільки за останній час, але взагалі за всі місяці спостережень безробіття в Україні починаючи з 2003 року. Для розуміння: ще в червні цього року у нас було 316 тисяч офіційних безробітних", – написав Ярослав Железняк.

За даними нардепа, впав також важливий показник "навантаження на одне вільне робоче місце (вакантну посаду)”. Він в листопаді становить 7 кандидатів на вакантне місце, що відповідає рівню грудня 2021 року. І це майже на 46% менше ніж в червні цього року.

"Я впевнений, що фактор мобілізації впливає на зменшення кількості заявок на безробіття від чоловіків. Але показник впав порівняно з іншими місяцями війни та навіть щодо жінок", – заявив Ярослав Железняк.

У жовтні Державна служба зайнятості повідомила, що від 24 лютого статус безробітного отримали 404 тисячі українців.

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