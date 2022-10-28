Про це інформує пресслужба міністерства.

"Через війну ми прогнозуємо близько 30% падіння економіки, і як наслідок - зростання рівня безробіття. За інформацією служби зайнятості, з початку військових дій статус безробітного отримали 404 тисячі громадян. Нині 230 тисяч зареєстрованих безробітних, які отримують допомогу з безробіття", - заявила перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко.

Повідомляється, що більш як удвічі, зменшилася кількість вакансій на ринку праці - нині 31 тисяча, відповідно - на одну вакансію претендують вісім безробітних.

У міністерстві нагадали, що за програмою "єРобота" українці можуть отримати мікрогранти до 250 тис. грн на започаткування чи розширення бізнесу та гранти до кількох мільйонів - на розвиток переробних підприємств, садів, теплиць. При цьому обов'язковою умовою їх надання є створення підприємцями нових робочих місць.

"Майбутнє - за малим і середнім бізнесом. Ті підприємці, які навіть під час війни готові розпочинати чи розвивати власну справу, створювати нові робочі місця і наймати людей, отримають фінансову підтримку від держави у вигляді грантів", - додала Свириденко.

Також центри зайнятості також пропонують програми перекваліфікації. Зокрема, для людей старше 45 років, ветеранів, внутрішньо переміщених осіб є можливість отримати ваучер на навчання для зміни спеціальності, вартість якого до 26 тис. грн.

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