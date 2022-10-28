З початку повномасштабної війни в Україні статус безробітного отримали понад 400 тисяч громадян
Державної служби зайнятості повідомила, що від 24 лютого статус безробітного отримали 404 тисячі українців
Про це інформує пресслужба міністерства.
"Через війну ми прогнозуємо близько 30% падіння економіки, і як наслідок - зростання рівня безробіття. За інформацією служби зайнятості, з початку військових дій статус безробітного отримали 404 тисячі громадян. Нині 230 тисяч зареєстрованих безробітних, які отримують допомогу з безробіття", - заявила перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко.
Повідомляється, що більш як удвічі, зменшилася кількість вакансій на ринку праці - нині 31 тисяча, відповідно - на одну вакансію претендують вісім безробітних.
У міністерстві нагадали, що за програмою "єРобота" українці можуть отримати мікрогранти до 250 тис. грн на започаткування чи розширення бізнесу та гранти до кількох мільйонів - на розвиток переробних підприємств, садів, теплиць. При цьому обов'язковою умовою їх надання є створення підприємцями нових робочих місць.
"Майбутнє - за малим і середнім бізнесом. Ті підприємці, які навіть під час війни готові розпочинати чи розвивати власну справу, створювати нові робочі місця і наймати людей, отримають фінансову підтримку від держави у вигляді грантів", - додала Свириденко.
Також центри зайнятості також пропонують програми перекваліфікації. Зокрема, для людей старше 45 років, ветеранів, внутрішньо переміщених осіб є можливість отримати ваучер на навчання для зміни спеціальності, вартість якого до 26 тис. грн.
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