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За час війни НБУ перерахував ЗСУ майже 15 млрд грн, на спецрахунку залишилося 130 млн грн

12 квітня, 2022 вiвторок
12:23
війна з Росією grn

Національний банк України перерахував на потреби українських військових майже 14,8 млрд грн

Про це повідомляє НБУ

Станом на 12 квітня 2022 року залишок коштів на спецрахунку, який Національний банк відкрив для підтримки Збройних Сил України, становить майже 130 млн грн. Загалом Національний банк вже перерахував на потреби військових майже 14,8 млрд грн, зокрема:

– на потреби Національної гвардії України – всього 950 млн грн (26.02.2022 – 450 млн грн; 06.03.2022 – 500 млн грн); 

– на потреби Національної поліції України  – всього 1 650 млн грн (28.02.2022 – 150 млн грн; 03.03.2022 – 700 млн грн; 06.03.2022 – 800 млн грн);

– на потреби Міністерства оборони України – всього 11 204 млн грн (28.02.2022 – 182,3 млн грн; 01.03.2022 – 843 млн грн; 02.03.2022 – 1 999,3 млн грн; 04.03.2022 – 920 млн грн; 05.03.2022 – 341,2 млн грн; 07.03.2022 – 1 843 млн грн; 08.03.2022 – 597,9 млн грн; 09.03.2022 – 444,5 млн грн; 11.03.2022 – 926,2 млн грн; 15.03.2022 – 122,7 млн грн; 16.03.2022 – 182 млн грн; 17.03.2022 – 191,7 млн грн; 18.03.2022 – 91 млн грн; 21.03.2022 – 330 млн грн; 22.03.2022 – 20 млн грн; 24.03.2022 – 337 млн грн; 28.03.2022 – 235,2 млн грн; 30.03.2022 – 503 млн грн; 01.04.2022 – 665 млн грн; 06.04.2022 – 305,7 млн грн; 08.04.2022 – 122,9 млн грн);

– на потреби Державної прикордонної служби – всього 980,2 млн грн (03.03.2022 – 420 млн грн; 11.03.2022 – 300 млн грн; 12.03.2022 – 106,2 млн грн; 14.03.2022 – 154 млн грн).

"Усього з дня відкриття спецрахунку на нього було перераховано понад 14,9 млрд грн в еквіваленті. Зокрема понад 4,7 млрд грн у еквіваленті надійшло з-за кордону у іноземній валюті (долари США,  євро, фунти, канадські долари, китайські женьміньбі, японські єни, швейцарські франки, польські злоті, австралійські долари). Кошти надходили як від громадян та підприємств в Україні, так і від міжнародної спільноти (зокрема зі США, Великобританії, Канади, Німеччини, Швеції, Польщі, Норвегії, Фінляндії, Франції, Австралії, Чехії та ще багатьох країн світу)", – повідомляють в НБУ.

Станом на 12 квітня 2022 року залишок коштів на рахунку Міністерства соціальної політики, який Національний банк відкрив для гуманітарних цілей, становить понад 371 млн грн. Зокрема більше половини коштів надійшло з-за кордону у іноземній валюті (долари США, євро, фунти). Крім того, Міністерство соціальної політики України, що є отримувачем та розпорядником коштів, які надходять на цей рахунок, вже перерахувало з нього майже 80 млн грн з метою надання гуманітарної допомоги постраждалим від збройної агресії РФ.

Відзначимо, що НБУ триматиме офіційний курс на рівні 29,25 грн за долар

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