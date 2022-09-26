Про це Княжицький написав у Facebook.

"Сьогодні день народження Петра Порошенка. Хочу побажати Петру Олексійовичу здоров'я і Перемоги. За часів його президентства постала Українська Армія. Ми отримали Томос і Незалежну визнану православну церкву. Врешті, почала розвиватися українська культура і ми прийняли Закон про українську мову. Порошенко вміє досягати результату, вміє підтримувати інших. Зроблене за часи його президентства уже перетворено на історичні віхи української державності. Многая літа!!!" - написав Княжицький.

П'ятий президент України, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко народився 26 вересня 1965 року в Болграді Одеської області, наразі йому виповнилося 57 років.

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