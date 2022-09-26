За часів президентства Порошенка постала Українська Армія, - Княжицький
Народний депутат від "Європейської Солідарності" Микола Княжицький привітав п'ятого президента України Петра Порошенка з днем народження, нагадавши, що саме за президентства Порошенка було відновлено боєздатність Збройних Сил України та створено визнану в світі Православну Церкву України
Про це Княжицький написав у Facebook.
"Сьогодні день народження Петра Порошенка. Хочу побажати Петру Олексійовичу здоров'я і Перемоги. За часів його президентства постала Українська Армія. Ми отримали Томос і Незалежну визнану православну церкву. Врешті, почала розвиватися українська культура і ми прийняли Закон про українську мову. Порошенко вміє досягати результату, вміє підтримувати інших. Зроблене за часи його президентства уже перетворено на історичні віхи української державності. Многая літа!!!" - написав Княжицький.
П'ятий президент України, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко народився 26 вересня 1965 року в Болграді Одеської області, наразі йому виповнилося 57 років.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.97
Купівля 40.97Продаж 41.88
-
EUR
Купівля 39.56Продаж 40.82
- Актуальне
- Важливе